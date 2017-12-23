Во Львовской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 декабря. УНН. Во Львовской области, сегодня, в 07:41 к спасателям поступило сообщение о ДТП в селе Дулибы, Стрыйского района произошло столкновение автомобиля "ВАЗ 2126" и рейсового автобуса "ГАЗЕЛЬ", следовавший по маршруту Стрый-Колодница. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.
"В результате ДТП травмированы 5 человек: водитель автомобиля" ВАЗ 2126 ", водитель автобуса "ГАЗЕЛЬ" и 3 пассажира автобуса. Пострадавших в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в Стрыйскую центральную районную больницу", - сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что спасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля, и отключили аккумуляторную батарею чтобы предотвратить возгорание автомобиля. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНН, смертельное ДТП с пассажирским автобусом произошло на Ровенщине.