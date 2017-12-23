Во Львовской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек

"В результате ДТП травмированы 5 человек: водитель автомобиля" ВАЗ 2126 ", водитель автобуса "ГАЗЕЛЬ" и 3 пассажира автобуса. Пострадавших в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в Стрыйскую центральную районную больницу", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что спасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля, и отключили аккумуляторную батарею чтобы предотвратить возгорание автомобиля. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНН, смертельное ДТП с пассажирским автобусом произошло на Ровенщине.