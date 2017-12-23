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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Львівщині у ДТП із автобусом постраждало п'ятеро людей

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 грудня. УНН. На Львівщині, сьогодні, о 07:41 до рятувальників надійшло повідомлення про ДТП у селі Дуліби, Стрийського району відбулось зіткнення автомобіля “ВАЗ 2126” та рейсового автобуса “ГАЗЕЛЬ”, що курсував за маршрутом Стрий-Колодниця. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.

На Львівщині у ДТП із автобусом постраждало п'ятеро людей

“Внаслідок ДТП травмовано 5 осіб : водія автомобіля „ВАЗ 2126“, водія автобуса „ГАЗЕЛЬ“ та 3 пасажирів автобуса. Постраждалих в стані різного ступеня важкості госпіталізовані в Стрийську центральну районну лікарню", - повідомили у ДСНС.

Зазначється, що рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць провели роботи по деблокуванню потерпілого з автомобіля, та відключили акумуляторну батарею аби запобігти займанню автівки. Обставини події встановлюються.

Як повідомляв УНН, смертельна ДТП з пасажирським автобусом сталась на Рівненщині.

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