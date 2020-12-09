Во Львовской области старшеклассник распылил газовый в школе: эвакуировали всех учеников, есть госпитализированные
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Во время урока в одной из школ Червонограда, ученик 11 класса распылил баллончик с газом. В результате 5 учеников доставили в больницу, а всю школу эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области, информирует УНН.
"Как установили сотрудники Червоноградского отдела полиции, сегодня, 9 декабря, около 13.00 в одной из средних общеобразовательных школ в городе Червоноград 17-летний ученик 11-го класса во время урока распылил содержимое газового баллончика в помещении класса. Из школы были эвакуированы около 400 человек - ученики и учителя, учебный процесс был сорван на 3 часа. Сейчас медики обследуют пятерых школьников и уточняют их диагнозы", - отметили правоохранители.
Сообщается, что по словам самого нарушителя, он рассматривал газовый баллончик и случайно отломил пластиковый предохранитель, в результате чего и произошло распыление.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, решается вопрос правовой квалификации события.
Напомним, в Харькове двое школьников распылили перцовый баллончик в школьном туалете, из-за чего пришлось эвакуировать всех из помещения образовательного учреждения.