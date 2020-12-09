На Львівщині старшокласник розпилив газовий у школі: евакуювали всіх учнів, є госпіталізовані

"Як встановили співробітники Червоноградського відділу поліції, сьогодні, 9 грудня, близько 13.00 в одній із середніх загальноосвітніх шкіл у місті Червоноград 17-річний учень 11-го класу під час уроку розпилив вміст газового балончика у приміщенні класу. Зі школи було евакуйовано близько 400 осіб – учні та вчителі, навчальний процес був зірваний на три години. Наразі медики обстежують п’ятьох школярів та уточнюють їх діагнози”, - зазначили правоохоронці.

Повідомляється, що за словами самого порушника, він розглядав газовий балончик і випадково відламав пластиковий запобіжник, внаслідок чого і сталось розпилення.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини, вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у Харкові двоє школярів розпилили перцевий балончик у шкільному туалеті, через що довелося евакуювати всіх із приміщення освітнього закладу.