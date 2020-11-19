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У школі в Харкові розпилили перцевий балончик: евакуювали всіх учнів

У школі в Харкові розпилили перцевий балончик: евакуювали всіх учнів

Київ • УНН

 • 16675 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Харкові двоє школярів розпилили перцевий балончик у шкільному туалеті, через що довелося евакуювали всіх із приміщення освітнього закладу. Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини, передає УНН.

“19 листопада об 11:35 до Новобаварського відділу поліції надійшло повідомлення від директора школи по вулиці Пермській. Жінка заявила, що у навчальному закладі відчувається сильний запах газу, дітей вивели на вулицю”, - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що, ймовірно, до події причетні двоє восьмикласників, які розпилили перцевий балончик у шкільному туалеті.

На місце виїжджали співробітники патрульної поліції та ювенальної превенції районного відділу поліції.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Новобаварського відділу поліції. Відносно батьків підлітків поліцейськими будуть складені адміністративні протоколи за статті 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що у Харкові водій мікроавтобуса збив школяра на пішохідному переході, дитину доставили до лікарні з травмою ноги.

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