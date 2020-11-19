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В школе в Харькове распылили перцовый баллончик: эвакуировали всех учащихся

В школе в Харькове распылили перцовый баллончик: эвакуировали всех учащихся

Киев  •  УНН

 • 16670 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Харькове двое школьников распылили перцовый баллончик в школьном туалете, через что пришлось эвакуировали всех из помещения образовательного заведения. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.

"19 ноября в 11:35 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение от директора школы по улице Пермской. Женщина заявила, что в учебном заведении ощущается сильный запах газа, детей вывели на улицу", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что, вероятно, к событию причастны двое восьмиклассников, которые распылили перцовый баллончик в школьном туалете.

На место выезжали сотрудники патрульной полиции и ювенальной превенции районного отдела полиции.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. В отношении родителей подростков полицейскими будут составлены административные протоколы по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что в Харькове водитель микроавтобуса сбил школьника на пешеходном переходе, ребенка доставили в больницу с травмой ноги.

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