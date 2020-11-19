В школе в Харькове распылили перцовый баллончик: эвакуировали всех учащихся
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Харькове двое школьников распылили перцовый баллончик в школьном туалете, через что пришлось эвакуировали всех из помещения образовательного заведения. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.
"19 ноября в 11:35 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение от директора школы по улице Пермской. Женщина заявила, что в учебном заведении ощущается сильный запах газа, детей вывели на улицу", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что, вероятно, к событию причастны двое восьмиклассников, которые распылили перцовый баллончик в школьном туалете.
На место выезжали сотрудники патрульной полиции и ювенальной превенции районного отдела полиции.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. В отношении родителей подростков полицейскими будут составлены административные протоколы по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, что в Харькове водитель микроавтобуса сбил школьника на пешеходном переходе, ребенка доставили в больницу с травмой ноги.