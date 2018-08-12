Во Львовской области семилетний мальчик попал под колеса грузовика

Как рассказали правоохранители, в Жовковское отделения полиции 11 августа поступило сообщение о том, что в городе Рава-Русская произошла авария с участием малолетнего пешехода.

"Правоохранители предварительно установили, что в 20:32 водитель автомобиля "ГАЗ 5204", 67-летний житель района, совершил наезд на 7-летнего местного жителя. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирована в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас правоохранители устанавливаются обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНН, в июле в Украине в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 324 ребенка, еще 19 детей погибли.