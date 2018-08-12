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Во Львовской области семилетний мальчик попал под колеса грузовика

Киев • УНН

 • 8169 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Во Львовской области под колеса грузовика попал семилетний мальчик. Травмированный ребенок госпитализирован. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.

Во Львовской области семилетний мальчик попал под колеса грузовика

Как рассказали правоохранители, в Жовковское отделения полиции 11 августа поступило сообщение о том, что в городе Рава-Русская произошла авария с участием малолетнего пешехода.

"Правоохранители предварительно установили, что в 20:32 водитель автомобиля "ГАЗ 5204", 67-летний житель района, совершил наезд на 7-летнего местного жителя. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирована в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас правоохранители устанавливаются обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНН, в июле в Украине в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 324 ребенка, еще 19 детей погибли.

Украинские Национальные Новости

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