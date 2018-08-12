Во Львовской области семилетний мальчик попал под колеса грузовика
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Во Львовской области под колеса грузовика попал семилетний мальчик. Травмированный ребенок госпитализирован. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.
Как рассказали правоохранители, в Жовковское отделения полиции 11 августа поступило сообщение о том, что в городе Рава-Русская произошла авария с участием малолетнего пешехода.
"Правоохранители предварительно установили, что в 20:32 водитель автомобиля "ГАЗ 5204", 67-летний житель района, совершил наезд на 7-летнего местного жителя. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирована в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга", - рассказали в пресс-службе.
Сейчас правоохранители устанавливаются обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал УНН, в июле в Украине в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 324 ребенка, еще 19 детей погибли.