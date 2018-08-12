На Львівщині семирічний хлопчик потрапив під колеса вантажівки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Львівській області під колеса вантажівки потрапив семирічний хлопчик. Травмована дитина госпіталізована. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, у Жовківське відділення поліції 11 серпня надійшло повідомлення про те, що у місті Рава-Руська сталася автопригода за участі малолітнього пішохода.
“Правоохоронці попередньо встановили, що о 20:32 водій автомобіля „ГАЗ 5204“, 67-річний житель району, здійснив наїзд на 7-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована у лікарню з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку”, — розповіли у прес-службі.
Зараз правоохоронці встановлюються обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, у липні в Україні у дорожньо-транспортних пригодах постраждали 324 дитини, ще 19 дітей загинули.