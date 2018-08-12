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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Львівщині семирічний хлопчик потрапив під колеса вантажівки

Київ • УНН

 • 8169 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Львівській області під колеса вантажівки потрапив семирічний хлопчик. Травмована дитина госпіталізована. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.

На Львівщині семирічний хлопчик потрапив під колеса вантажівки

Як розповіли правоохоронці, у Жовківське відділення поліції 11 серпня надійшло повідомлення про те, що у місті Рава-Руська сталася автопригода за участі малолітнього пішохода.

“Правоохоронці попередньо встановили, що о 20:32 водій автомобіля „ГАЗ 5204“, 67-річний житель району, здійснив наїзд на 7-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована у лікарню з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку”, — розповіли у прес-службі.

Зараз правоохоронці встановлюються обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНН, у липні в Україні у дорожньо-транспортних пригодах постраждали 324 дитини, ще 19 дітей загинули.

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