Во Львовской области еще два человека умерли от коронавируса
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 мая. УНН. Во Львовской области подтверждены еще две смерти от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает корреспондент УНН.
"Один пациент умер в реанимации во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных им. Юрия Липы в Винниках. Это мужчина 1952 года из Яворовского района. У мужчины также была пневмония и сопутствующие заболевания. Он был переведен из областной больницы.
Еще один пациент, умер - 75-летний житель села Дулибы Стрыйского района. Умер 9 мая. Положительный результат, который подтвердил у него коронавирусную инфекцию, получили 3 мая. 30 апреля пациента госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. У него была двусторонняя пневмония. Также имел сопутствующие заболевания - ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, сердечная надостаточность", - сообщили в городском совете.
Напомним, за последние сутки COVID-19 в Украине заболели 522 человека, умерли 15 человек.