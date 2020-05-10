За добу від COVID-19 в Україні померли 15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. За останню добу на COVID-19 в Україні захворіли 522 людини, померли 15 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Апарату РНБО.
Так, за добу зафіксували ще 522 нових випадки і 15 летальних випадків. Загальна кількість хворих становить 15232.
Найбільшу кількість нових випадків зафіксували у Чернівецькій області – 89, а також 34 випадки у місті Київ.
Проте 151 людина одужала за останню добу. Усього з початку пандемії одужало 3 060 українців.
Нагадаємо, що кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила чотири мільйони осіб.