За сутки от COVID-19 в Украине умерли 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. За последние сутки COVID-19 в Украине заболели 522 человека, умерли 15 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные аппарата СНБО.
Так, за сутки зафиксировали еще 522 новых случая и 15 летальных случаев. Общее количество заболевших составляет 15 232.
Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Черновицкой области - 89, а также 34 случая в городе Киев.
Однако 151 человек выздоровел за последние сутки. Всего с начала пандемии выздоровели 3 060 украинцев.
Напомним, что количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек.