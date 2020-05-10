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За сутки от COVID-19 в Украине умерли 15 человек

Киев • УНН

 • 33390 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. За последние сутки COVID-19 в Украине заболели 522 человека, умерли 15 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные аппарата СНБО.

За сутки от COVID-19 в Украине умерли 15 человек

Так, за сутки зафиксировали еще 522 новых случая и 15 летальных случаев. Общее количество заболевших составляет 15 232.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Черновицкой области - 89, а также 34 случая в городе Киев.

Однако 151 человек выздоровел за последние сутки. Всего с начала пандемии выздоровели 3 060 украинцев.

Напомним, что количество инфицированных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек.

Украинские Национальные Новости

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