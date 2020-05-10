На Львівщині ще двоє людей померли від коронавірусу

"Один пацієнт помер в реанімації у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих ім. Юрія Липи у Винниках. Це чоловік 1952 року народження з Яворівського району. У чоловіка також була пневмонія та супутні захворювання. Він був переведений з обласної лікарні.

Ще один пацієнт, що помер — 75-річний житель села Дуліби Стрийського району. Помер 9 травня. Позитивний результат, який підтвердив у нього коронавірусну інфекцію, отримали 3 травня. 30 квітня пацієнта госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. У нього була двобічна пневмонія. Також мав супутні захворювання — ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, серцева надостатність", - повідомили у міській раді.

Нагадаємо, за останню добу на COVID-19 в Україні захворіли 522 людини, померли 15 осіб.