Во Львовской области поезд смертельно травмировал женщину

"24 ноября в 15:33 ч. на железнодорожном перегоне "Сапежанка-Добротвор", на неохраняемом переезде с исправной сигнализацией, поезд №142 сообщением "Львов-Бахмут" смертельно травмировал жительницу города Каменка-Бузская 1944 года. Задержка движения поезда №142 составила 1 ч. 6 мин., поезда №6306 - 54 мин. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в департаменте.

Напомним, в Киевской области скоростной поезд насмерть сбил женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.