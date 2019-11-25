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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 31285 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106056 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 89051 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 105566 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117343 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147111 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147784 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Во Львовской области поезд смертельно травмировал женщину

Во Львовской области поезд смертельно травмировал женщину

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Во Львовской области в результате наезда поезда погибла женщина. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает корреспондент УНН.

"24 ноября в 15:33 ч. на железнодорожном перегоне "Сапежанка-Добротвор", на неохраняемом переезде с исправной сигнализацией, поезд №142 сообщением "Львов-Бахмут" смертельно травмировал жительницу города Каменка-Бузская 1944 года. Задержка движения поезда №142 составила 1 ч. 6 мин., поезда №6306 - 54 мин. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в департаменте.

Напомним, в Киевской области скоростной поезд насмерть сбил женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

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