На Львівщині потяг смертельно травмував жінку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Львівщині внаслідок наїзду потяга загинула жінка. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає кореспондент УНН.
"24 листопада о 15:33 год. на залізничному перегоні "Сапіжанка-Добротвір", на неохороняємому переїзді із справною сигналізацією, поїзд №142 сполученням "Львів-Бахмут" смертельно травмував мешканку міста Кам’янка-Бузська 1944 року народження. Затримка руху поїзду №142 склала 1 год.6 хв., поїзду №6306 – 54 хв. Обставини події встановлюються",- повідомили у департаменті.
Нагадаємо, на Київщині швидкісний потяг на смерть збив жінку, яка переходила залізничні колії у невстановленому місці.