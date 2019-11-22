На Київщині швидкісний потяг на смерть збив жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На Київщині швидкісний потяг на смерть збив жінку, яка переходила залізничні колії у невстановленому місці. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
“Повідомлення до поліції надійшло о 19-й годині. На місці події працювала слідчо-оперативна група Березанського відділення поліції. Потерпілою виявилась місцева жителька 1955 року народження. Жінка отримала травми несумісні з життям”, — йдеться у повідомленні.
На момент проведення огляду місця події рух залізничного транспорту не припинявся і здійснювався запасними коліями.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Харківщині потяг на смерть збив 61-річного чоловіка, який сидів на колії і не реагував на сигнали машиніста.