Во Львовской области подтвердили коронавирус в еще двух человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 марта. УНН. На территории Львовской области зафиксировали еще два случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА, передает УНН.
"Пациенты - мужчина, 50 лет, и парень, 16 лет. По результатам теста, который получили - у больных положительные результаты. У обоих пациентов был контакт с лицом, у которого недавно подтвердился коронавирус", - сообщили в ЛОГА.
Пациенты, как отмечается, находятся на самоизоляции.
Всего в области COVID-19 подтвердили у пяти пациентов.
Напомним, во Львовской области за ночь появился еще один человек с подозрением на коронавирус.