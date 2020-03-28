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На Львівщині підтвердили коронавірус у ще двох людей

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 березня. УНН. На території Львівської області зафіксували ще два випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі ЛОДА, передає УНН.

"Пацієнти - чоловік, 50-ти років, та хлопець, 16-ти років. За результатами тесту, який отримали - у хворих позитивні результати. У обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердився коронавірус", - повідомили у ЛОДА.

Пацієнти, як зазначається, перебувають на самоізоляції.

Загалом в області COVID-19 підтвердили у п'ятьох пацієнтів.

Нагадаємо, на Львівщині за ніч з'явилася ще одна людина з підозрою на коронавірус.

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