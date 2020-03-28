На Львівщині за ніч з'явилася ще одна людина з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На Львівщині за минулу ніч ще одна людина звернулася з підозрою на коронавірусну інфекцію. Про це повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко, передає УНН з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"У період з 21:30 27 березня по 8:00 28 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулася ще 1 особа. Пацієнт з Бродівського району", - цитують Тімко в ОДА.
Як вказано, зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 51 особа. На самоізоляції - 62 осіб. За увесь час виписано - 49 пацієнтів. "Стан усіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. У 2-х пацієнтів наближений до тяжкого", - додали в ОДА.
Загалом на Львівщині, як вказано, за весь час із підозрою COVID-19 звернулася 162 людини. "За результатами тестів у 6 осіб - грип. За увесь час в сумі у 59 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус", - відзначили в ОДА.
"Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 103 особи. У трьох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Дві особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії", - додали в облдержадміністрації.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 310 випадків COVID-19.