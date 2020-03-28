Во Львовской области за ночь появился еще один человек с подозрением на коронавирус

"В период с 21:30 27 марта по 8:00 28 марта в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилась еще 1 человек. Пациент с Бродовского района", - цитируют Тимко в ОГА.

Как указано, сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 51 человек. На самоизоляции - 62 человек. За все время выписано - 49 пациентов. "Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 2-х пациентов приближено к тяжелому", - добавили в ОГА.

Всего во Львовской области, как указано, за все время с подозрением COVID-19 обратилось 162 человека. "По результатам тестов у 6 человек - грипп. За все время в сумме у 59 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус", - отметили в ОГА.

"По состоянию на сейчас во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 103 человека. У трех пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Два человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии", - добавили в облгосадминистрации.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 310 случаев COVID-19.