Во Львовской области подтопленными в результате сильных дождей остаются 5 жилых домов

"В течение 17 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 68 домохозяйств (в том числе 18 жилых домов) в трех населенных пунктах Пустомытовского и Николаевского районов. Уровень воды постепенно спадает", - говорится в сообщении.

Также остаются подтопленными "5 подвалов жилых домов, 31 приусадебный участок и 4 хозяйственные постройки", - добавили спасатели.

Спасатели сообщили, что уровень воды постепенно спадает.

Для оказания помощи населению от ГСЧС привлекалось 12 чел. о/с и 4 ед. техники. Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.

Напомним, в Херсонской области подтопленными в результате сильных дождей остаются 170 домохозяйств.