На Львівщині підтопленими внаслідок сильних дощів залишаються 5 житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Станом на 7 годину 18 червня у Львівській області залишаються підтопленими 5 підвалів житлових будинків, 31 присадибна ділянка та 4 господарчі споруди. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
“Протягом 17 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 68 домогосподарств (у тому числі 18 житлових будинків) у трьох населених пунктах Пустомитівського та Миколаївського районів. Рівень води поступово спадає”, — йдеться у повідомленні.
Також залишаються підтопленими “5 підвалів житлових будинків, 31 присадибна ділянка та 4 господарчі споруди”, — додали рятувальники.
Рятувальники повідомили, що рівень води поступово спадає.
Для надання допомоги населенню від ДСНС залучалося 12 чол. о/с та 4 од. техніки. Місцевими органами влади вживаються заходи щодо ліквідації наслідків негоди.
Нагадаємо, на Херсонщині підтопленими внаслідок сильних дощів залишаються 170 домогосподарств.