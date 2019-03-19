Во Львовской области подозреваемого в убийстве пограничника взяли под стражу
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 марта. УНН. Во Львовской области мужчине, подозреваемому в убийстве 35-летнего пограничника, избрана мера пресечения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона.
"21-летний мужчина проведет два месяца в СИЗО, без альтернативы внесения залога", - сообщили в прокуратуре.
К слову, подозреваемому также проведут психиатрическую экспертизу.
Напомним, по информации ГБР, 18 марта, около 13 часов, во время несения службы, 20-летний солдат срочной службы отдела пограничной службы "Сянки" вплотную выстрелил из автомата в инспектора пограничной службы. После этого он нанес раненому удар прикладом автомата по голове, от чего инспектор упал на землю. Солдат продолжил бить уже лежащего пограничника ногами. Остановили его другие военнослужащие.