Во Львовской области подозреваемого в убийстве пограничника взяли под стражу

"21-летний мужчина проведет два месяца в СИЗО, без альтернативы внесения залога", - сообщили в прокуратуре.

К слову, подозреваемому также проведут психиатрическую экспертизу.

Напомним, по информации ГБР, 18 марта, около 13 часов, во время несения службы, 20-летний солдат срочной службы отдела пограничной службы "Сянки" вплотную выстрелил из автомата в инспектора пограничной службы. После этого он нанес раненому удар прикладом автомата по голове, от чего инспектор упал на землю. Солдат продолжил бить уже лежащего пограничника ногами. Остановили его другие военнослужащие.