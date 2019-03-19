На Львівщині підозрюваного у вбивстві прикордонника взяли під варту
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 березня. УНН. На Львівщині чоловіку, якого підозрюють у вбивстві 35-річного прикордонника, обрали запобіжний захід. Про це повідомили УНН у прес-службі військової прокуратури Західного регіону.
"21- річний чоловік проведе два місяці в СІЗО, без альтернативи внесення застави",- повідомили у прокуратурі.
До слова, підозрюваному також проведуть психіатричну експертизу.
Нагадаємо, за інформацією ДБР, 18 березня, близько 13 години, під час несення служби, 20-річний солдат строкової служби відділу прикордонної служби "Сянки" впритул здійснив постріл з автомата в інспектора прикордонної служби. Після цього він завдав пораненому удар прикладом автомата по голові, від чого інспектор впав на землю. Солдат продовжив бити вже лежачого прикордонника ногами. Зупинили його інші військовослужбовці.