Во Львовской области во время задержания мужчина ранил полицейского

“В Самборский отдел полиции 2 августа, около 22.00, поступило сообщение о том, что в дом 79-летней жительницы села Рудки проник неизвестный. На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции, обнаружила в доме пенсионерки мужчину, который держал в руках два ножа и вел себя неадекватно, что представляло угрозу владелицы квартиры. По требованию полицейских отдать ножи, которые как выяснилось впоследствии он взял в доме женщины, и выйти из дома — мужчина не реагировал, начал угрожать работникам полиции и неожиданно нанес сам себе ножевые ранения в живот”, — сообщили в Нацполиции. Правоохранители приняли решение о задержании злоумышленника, во время которого 31-летний инспектор группы реагирования получил ножевое ранение.

Правонарушителем оказался 36-летний житель Самборского района, который проходит курс лечения от алкогольной зависимости в одном из медицинских учреждений области, который он самостоятельно покинул накануне.

Пострадавшего при задержании работника полиции и злоумышленника госпитализированы в больницу.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища). Совершение данного правонарушения наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет и по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование.

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