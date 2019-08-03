У Ніжині невідомі кинули на подвір'я судді "коктейль Молотова"

До поліції звернулася суддя місцевого суду Ніжина та повідомила, що серед ночі невідомі кинули на подвір’я її будинку кинули дві пляшки з легкозаймистою речовиною та підпаленим ганчір’ям.

На щастя ніхто не постраждав, а вогнем було пошкоджено невелику площу фасаду будинку.

Розпочато досудове розслідування за ст. 378 КК України (умисне знищення або пошкодження майна судді).

Як повідомляв УНН, на Одещині невідомий стріляв у чоловіка за кермом авто.