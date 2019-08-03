В Нежине неизвестные бросили во двор судьи "коктейль Молотова"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Нежине неизвестные бросили бутылки с горючим веществом во двор судьи местного суда. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
В полицию обратилась судья местного суда Нежина и сообщила, что ночью неизвестные бросили во двор ее дома бросили две бутылки с легковоспламеняющимся веществом и подожженной ветошью.
К счастью никто не пострадал, а огнем было повреждено небольшую площадь фасада дома.
Начато досудебное расследование по ст. 378 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи).
Как сообщал УНН, в Одесской области неизвестный стрелял в мужчину за рулем авто.