На Одещині невідомий стріляв у чоловіка за кермом авто
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У селі Нерубайське в Одеській області невідомий стріляв з рушниці у місцевого жителя. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася ранком 2 серпня.
Чоловік 1975 року народження перебував за кермом власного авто, коли до нього підійшов невідомий та вистрелив з рушниці у лобове скло автомобіля. Після цього нападник втік.
Потерпілий отримав вогнепальне пораненя плеча та був госпіталізований
Розпочато досудове розслідування за кваліфікацією “замах на вбивство”.
Як повідомляв УНН, в Одеській області затримали громадянина Молдови розшукуваного за підозрою у скоєнні вбивства.