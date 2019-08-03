В Одесской области неизвестный стрелял в мужчину за рулем авто
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В селе Нерубайское в Одесской области неизвестный стрелял из ружья в местного жителя. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Происшествие произошло утром 2 августа.
Мужчина 1975 года рождения находился за рулем собственного авто, когда к нему подошел неизвестный и выстрелил из ружья в лобовое стекло автомобиля. После этого нападавший скрылся.
Пострадавший получил огнестрельные ранения плеча и был госпитализирован
Начато досудебное расследование по квалификации “покушение на убийство”.
Как сообщал УНН, в Одесской области задержали гражданина Молдовы разыскиваемого по подозрению в совершении убийства.