В Одеській області затримали іноземця розшукуваного через Інтерпол за вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Одеській області затримали громадянина Молдови розшукуваного за підозрою у скоєнні вбивства. Про це УНН повідомили у правохоронних органах.
Громадянин Республіки Молдова був затриманий поліцією на території Болградського району. Чоловік 1981 року народження перебував у міжнародному розшуку за обвинуваченням у скоєнні у себе на батьківщині викрадення та вбивства людини.
Наразі іноземця заарештували. Вирішується питання щодо його екстрадиції.
Як повідомляв УНН, в Одеській області правоохоронці затримали іноземця, розшукуваного Інтерполом за шахрайство. Наразі затриманий доставлений до Київського відділу поліції. Вирішується питання щодо тимчасового арешту. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.