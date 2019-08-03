В Одесской области задержали иностранца разыскиваемого через Интерпол за убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Одесской области задержали гражданина Молдовы разыскиваемого по подозрению в совершении убийства. Об этом сообщили УНН в правохранительных органах.
Гражданин Республики Молдова был задержан полицией на территории Болградского района. Мужчина 1981 года рождения находился в международном розыске по обвинению в совершении у себя на родине похищения и убийства человека.
Сейчас иностранца арестовали. Решается вопрос о его экстрадиции.
Как сообщал УНН, в Одесской области правоохранители задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за мошенничество. Сейчас задержанный доставлен в Киевский отдел полиции. Решается вопрос о временном аресте. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.