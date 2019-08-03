На Львівщині під час затримання чоловік поранив поліцейського

“До Самбірського відділу поліції 2 серпня, близько 22.00, надійшло повідомлення про те, що у будинок 79-річної жительки села Рудки проник невідомий. На місце події виїхала група реагування патрульної поліції, яка виявила у будинку пенсіонерки чоловіка, який тримав в руках два ножі і поводився неадекватно, що становило загрозу власниці помешкання. На вимогу поліцейських віддати ножі, які як з‘ясувалося згодом він взяв у помешканні жінки, та вийти з будинку — чоловік не реагував, почав погрожувати працівникам поліції та зненацька завдав сам собі ножові поранення у живіт”, — повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці прийняли рішення про затримання зловмисника, під час якого 31-річний інспектор групи реагування отримав ножове поранення.

Правопорушником виявився 36-річний мешканець Самбірського району, який проходить курс лікування від алкогольної залежності в одному з медичних закладів області, який він самостійно залишив напередодні.

Постраждалого під час затримання працівника поліції та зловмисника госпіталізовано в лікарню.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла). Скоєння цього правопорушення карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років та за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування.

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