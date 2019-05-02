Во Львовской области объявили штормовое предупреждение

"2 мая ожидаются местами порывы западного ветра 15-20 м/с, местами грозы, град", - сообщили в ГСЧС.

Жителей Львовской области призывают соблюдать правила безопасности, проявлять бдительность и осторожность во время пребывания на улице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине сегодня дожди

Напомним, украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках.