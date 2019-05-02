Во Львовской области объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 мая. УНН. Во Львовской области спасатели и Гидрометцентр сообщают о штормовом предупреждении на всей территории области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
"2 мая ожидаются местами порывы западного ветра 15-20 м/с, местами грозы, град", - сообщили в ГСЧС.
Жителей Львовской области призывают соблюдать правила безопасности, проявлять бдительность и осторожность во время пребывания на улице.
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Напомним, украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках.