На Львівщині оголосили штормове попередження
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 травня. УНН. На Львівщині рятувальники та Гідрометцентр повідомляють про штормове попередження на всій території області. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС області.
“2 травня очікуються місцями пориви західного вітру 15-20 м/с, подекуди грози, град”, — повідомили у ДСНС.
Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, проявляти пильність та обережність під час перебування на вулиці.
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