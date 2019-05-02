Українців попередили про підвищення рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Внаслідок випадіння дуже сильних опадів, очікується продовження підйомів рівнів води на річках. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“Протягом доби 2 травня очiкується проходження максимального рiвня дощового паводку на р. Прут у створi гiдрологiчного поста Чернівці висотою 210 — 260 см над нулем поста (рiвень води на 08 год. 1 травня дорiвнює 84 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 470-600 м3/с”, — йдеться у повідомленні.
На річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області та на ділянці Дністра Галич — Заліщики, протягом 2-3 травня на 1,0-2,0м, місцями можливий вихід води на заплаву, затоплення сільськогосподарських угідь. Вiд комплексної дiї руслового, значного схилового та мiсцевого стоку можливе пiдтоплення окремих прирiчкових населених пунктiв та господарських обєктiв.
В горах існує загроза сходження селевих потоків.
Нагадаємо, по Україні у четвер, 2 травня, пройдуть невеликі дощі, температура повітря вдень сягне 21 градуса тепла.