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22 березня, 17:51 • 75139 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 118599 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 102604 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 102516 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 85098 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101306 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

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У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

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Українців попередили про підвищення рівня води у річках

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Внаслідок випадіння дуже сильних опадів, очікується продовження підйомів рівнів води на річках. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“Протягом доби 2 травня очiкується проходження максимального рiвня дощового паводку на р. Прут у створi гiдрологiчного поста Чернівці висотою 210 — 260 см над нулем поста (рiвень води на 08 год. 1 травня дорiвнює 84 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 470-600 м3/с”, — йдеться у повідомленні.

На річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області та на ділянці Дністра Галич — Заліщики, протягом 2-3 травня на 1,0-2,0м, місцями можливий вихід води на заплаву, затоплення сільськогосподарських угідь. Вiд комплексної дiї руслового, значного схилового та мiсцевого стоку можливе пiдтоплення окремих прирiчкових населених пунктiв та господарських обєктiв.
В горах існує загроза сходження селевих потоків.

Нагадаємо, по Україні у четвер, 2 травня, пройдуть невеликі дощі, температура повітря вдень сягне 21 градуса тепла.

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