Украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках

"В течение суток 2 мая ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка на р. Прут в створе гидрологического поста Черновцы высотой 210 - 260 см над нулем поста (уровень воды на 08 ч. 1 мая равна 84 см), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 470- 600 м3/с", - говорится в сообщении.

На реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области и на участке Днестра Галич - Залещики, в течение 2-3 мая на 1,0-2,0м, местами возможен выход воды на пойму, затопление сельскохозяйственных угодий. От комплексной действия руслового, значительного склонного и местного стока возможно подтопление отдельных приречных населенных пунктов и хозяйственных обьектов.

В горах существует угроза схода селевых потоков.

Напомним, по Украине в четверг, 2 мая, пройдут небольшие дожди, температура воздуха днем достигнет 21 градуса тепла.



