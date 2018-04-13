Во Львовской области обвалилась стена восточного крыла Поморянского замка

“Уважаемые участники сообщества и поклонники культурно-исторического наследия Украины! С грустью сообщаем, что сегодня (12.04.2018 г.) рухнула стена восточного крыла Поморянского замка. Спасибо за фото наших друзей из Поморян!” — говорится в сообщении ОО "КонтрФорс", которое цитирует издание.

Напомним, что в 2016 году в Поморянском замке обустроили временные противоаварийные крепления и активно искали возможности финансирования для реставрации замка.