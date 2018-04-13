На Львівщині обвалилася стіна східного крила Поморянського замку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Учора, 12 квітня, завалилася стіна східного крила Поморянського замку на Львівщині, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
“Шановні учасники спільноти та шанувальники культурно-історичної спадщини України! З сумом інформуємо, що сьогодні (12.04.2018 р.) завалилася стіна східного крила Поморянського замку. Дякуємо за фото нашим друзям з Поморян!” – йдеться у повідомленні ГО “КонтрФорс”, яке цитує видання.
Нагадаємо, що в 2016 році у Поморянському замку облаштували тимчасові протиаварійні кріплення та активно шукали можливості фінансування для реставрації замку.