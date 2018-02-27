Во Львовской области корью заболело пятеро детей
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 февраля. УНН. Вчера в инфекционное отделение Стрыйской городской больницы во Львовской области с диагнозом "корь" в состоянии средней тяжести поступило пять человек. Об этом говорится в сообщении департамента гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.
Так, 26 февраля в 09.37 поступило сообщение от дежурного врача Стрыйской городской больницы в инфекционное отделение Стрыйской городской больницы с диагнозом "корь" в состоянии средней тяжести поступило пять человек, самому младшему из госпитализированных только один год.
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Все госпитализированные - дети:
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- 2009 р., Житель с. Братковцы;
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- 2013 р., Житель с. Братковцы;
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- 2014 р., Жительница с. Братковцы;
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- 2016 р., Жительница с. Братковцы;
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- 2017 р., Жительница с. Братковцы.
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Сейчас причина заболеваемости устанавливается.
Напомним, согласно данных 20 февраля, с начала года в Украине корью заболели 5097 человек, среди них 3404 ребенка.