Во Львовской области корью заболело пятеро детей

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61370 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74070 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76889 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106724 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100240 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104488 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111480 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117070 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122767 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134271 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Во Львовской области корью заболело пятеро детей

Во Львовской области корью заболело пятеро детей

Киев  •  УНН

 • 11205 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 февраля. УНН. Вчера в инфекционное отделение Стрыйской городской больницы во Львовской области с диагнозом "корь" в состоянии средней тяжести поступило пять человек. Об этом говорится в сообщении департамента гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.

Так, 26 февраля в 09.37 поступило сообщение от дежурного врача Стрыйской городской больницы в инфекционное отделение Стрыйской городской больницы с диагнозом "корь" в состоянии средней тяжести поступило пять человек, самому младшему из госпитализированных только один год.

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Все госпитализированные - дети:

  • 2009 р., Житель с. Братковцы;
  • 2013 р., Житель с. Братковцы;
  • 2014 р., Жительница с. Братковцы;
  • 2016 р., Жительница с. Братковцы;
  • 2017 р., Жительница с. Братковцы.

Сейчас причина заболеваемости устанавливается.

Напомним, согласно данных 20 февраля, с начала года в Украине корью заболели 5097 человек, среди них 3404 ребенка.

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