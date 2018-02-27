На Львівщині на кір захворіло п'ятеро дітей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 лютого. УНН. Вчора в інфекційне відділення Стрийської міської лікарні у Львівській області з діагнозом “кір” у стані середньої важкості поступило п’ятеро осіб. Про це йдеться в повідомленні департаменту цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.
Так, 26 лютого о 09.37 надійшло повідомлення від чергового лікаря Стрийської міської лікарні, що в інфекційне відділення Стрийської міської лікарні з діагнозом “кір” у стані середньої важкості поступило п’ятеро осіб, наймолодшому з госпіталізованих лише один рік.
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Усі госпіталізовані — діти:
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- 2009 р. н., житель с. Братківці;
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- 2013 р. н., житель с. Братківці;
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- 2014 р. н., жителька с. Братківці;
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- 2016 р. н., жителька с. Братківці;
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- 2017 р. н., жителька с. Братківці.
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Наразі причина захворюваності встановлюється.
Нагадаємо, згідно з даних 20 лютого, з початку року в Україні на кір захворіли 5097 осіб, серед них 3404 дитини.