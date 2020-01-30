Во Львовской области контрабандист прикрывался дипломатической неприкосновенностью для перемещения сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Во Львовской области правоохранители блокировали масштабную контрабанду подакцизных табачных изделий в страны Европейского Союза. Контрабандист прикрывался несуществующим дипломатическим иммунитетом. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Дрогобыча наладил контрабандные поставки сигарет отечественного и белорусского производства в Европу. Чтобы обойти таможенный контроль злоумышленник показывал на границе удостоверение "представителя продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН", что дает дипломатический иммунитет и привилегии дипперсонала. По этому сценарию контрабандист сначала действовал на Закарпатье, а затем переместился во Львовскую область.
Задержали псевдодипломата на пункте пропуска Шегини во время очередной попытки незаконного вывоза масштабной партии табака за пределы Украины. В его автомобиле находилось 150 тысяч пачек контрабандного товара общей стоимостью более 3 миллионов гривен.
На запрос Службы безопасности Украины МИД сообщил, что дипломатическая карта, представленная злоумышленником, фальсифицированная, к тому же аккредитация украинцев в продовольственную миссию ООН не предусмотрена нормативными документами организации. Номерные знаки, которыми пользовался злоумышленник, не существуют.
Сейчас продолжаются следственные действия. После подсчета изъятой подакцизной продукции будет составлен протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а транспортное средство - изъято. Также рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на Закарпатье в пункте пропуска "Вилок" у мужчины, который пытался провезти в Венгрию контрабанду сигарет, изъяли авто Range Rover.