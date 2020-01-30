На Львівщині контрабандист прикривався дипломатичною недоторканістю для переміщення сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Львівській області правоохоронці блокували масштабну контрабанду підакцизних тютюнових виробів до країн Європейського Союзу. Контрабандист прикривався неіснуючим дипломатичним імунітетом. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби встановили, що житель Дрогобича налагодив контрабандні поставки цигарок вітчизняного та білоруського виробництва до Європи. Щоб оминути митний контроль зловмисник показував на кордоні посвідчення "представника продовольчої та сільськогосподарської організації ООН", що дає дипломатичний імунітет та привілеї дипперсоналу. За цим сценарієм контрабандист спочатку діяв на Закарпатті, а потім перемістився на Львівщину.
Затримали псевдодипломата на пункті пропуску Шегині під час чергової спроби незаконного вивезення масштабної партії тютюну за межі України. У його автомобілі знаходилося 150 тисяч пачок контрабандного товару загальною вартістю понад 3 мільйони гривень.
На запит Служби безпеки України МЗС повідомило, що дипломатична карта, що подана зловмисником, фальсифікована, до того ж акредитація українців до продовольчої місії ООН не передбачена нормативними документами організації. Номерні знаки, якими користувався зловмисник, не існують.
Наразі тривають слідчі дії. Після підрахунку вилученої підакцизної продукції буде складено протокол за ст. 483 Митного кодексу України, а транспортний засіб - вилучено. Також розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Закарпатті у пункті пропуску "Вилок" у чоловіка, який намагався провезти до Угорщини контрабанду цигарок, вилучили авто Range Rover.