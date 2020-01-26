На кордоні з Угорщиною у чоловіка через контрабанду цигарок вилучили автомобіль Range Rover
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На Закарпатті у пункті пропуску "Вилок" у чоловіка, який намагався провезти до Угорщини контрабанду цигарок, вилучили авто Range Rover. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мукачівського прикордонного загону.
"Запакований тютюном Range Rover виявили на кордоні з Угорщиною, в пункті пропуску "Вилок", прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці", - сказано у повідомленні.
Водій транспортного засобу, 40-річний громадянин України, прямуючи до сусідньої країни вирішив приховати тютюнові вироби під обшивкою в багажному відсіку авто.
Виявлені сигарети у кількості 1660 пачок в українця вилучили. Також він позбувся й свого авто, сума оцінки вилучених предметів наразі встановлюється.
Нагадаємо, на Буковині Служба безпеки України попередила контрабанду цигарок на майже 6 млн грн.