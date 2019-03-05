Во Львовской области бывший председатель сельсовета украл у пайщиков 2,5 миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Бывший председатель сельского совета Старосамборского района подделал решение исполкома местного совета, на основании которых было передано обществу с ограниченной ответственностью 12 объектов бывшего сельхозпредприятия, повлекшее убытки у пайщиков на 2,5 миллиона гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
"Правоохранители установили, что чиновник подделал решение исполкома местного совета, на основании которых было передано обществу с ограниченной ответственностью 12 объектов бывшего сельхозпредприятия. Среди них - помещение коровника, кормоцеха, механического цеха, заправочный пункт и склад горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.
Вопросы реализации нежилых зданий, принадлежавших владельцам имущественных паев, с ними не соглашалось и на рассмотрение исполкома не выносилось. Кроме того, указанные помещения и имущество были реализованы по цене в 105 000 гривен, хотя их фактическая стоимость составляет почти 2,5 миллиона гривен.
Экс-главе сельсовета сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1,2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен на судебное разбирательство.
За совершенное предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
На незаконно реализованы помещения и имущество наложен арест.
Напомним, Подволочиский поселковый совет, который в октябре 2018 года подписал договор на реконструкциию памятника Шевченко, с тех пор, кроме опалубки, ничего сделано не было, а согласно активов выполненных работ, было освоено 139 000 гривен.