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На Львівщині колишній голова сільради вкрав у пайовиків 2,5 мільйони гривень

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Колишній голова сільської ради Старосамбірського району підробив рішення виконкому місцевої ради, на підставі яких було передано товариству з обмеженою відповідальністю 12 об’єктів колишнього сільгосппідприємства, що спричинило збитки у пайовиків на 2,5 мільйони гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

“Правоохоронці встановили, що посадовець підробив рішення виконкому місцевої ради, на підставі яких було передано товариству з обмеженою відповідальністю 12 об’єктів колишнього сільгосппідприємства. Серед них — приміщення корівника, кормоцеху, механічного цеху, заправний пункт та склад паливно-мастильних матеріалів”, — йдеться у повідомленні.

Питання реалізації нежитлових будівель, які належали власникам майнових паїв, з ними не погоджувалось і на розгляд виконкому не виносилось. Крім того, зазначені приміщення та майно були реалізовані за ціною у 105 000 гривень, хоча їх фактична вартість становить майже 2,5 мільйона гривень.

Екс-голові сільради повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.1,2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано на судовий розгляд.

За вчинене передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На незаконно реалізовані приміщення та майно накладено арешт.

Нагадаємо, Підволочиська селищна рада, яка у жовтні 2018 року підписала договір на реконструкції пам’ятника Шевченку, з того часу, окрім опалубки, нічого зроблено не було, а згідно активів виконаних робіт, було освоєно 139 тисяч гривень.

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