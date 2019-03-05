На Львівщині колишній голова сільради вкрав у пайовиків 2,5 мільйони гривень

КИЇВ. 5 березня. УНН. Колишній голова сільської ради Старосамбірського району підробив рішення виконкому місцевої ради, на підставі яких було передано товариству з обмеженою відповідальністю 12 об’єктів колишнього сільгосппідприємства, що спричинило збитки у пайовиків на 2,5 мільйони гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.