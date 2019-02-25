На Тернопільщині керівництво сільради збагатилось на реконструкції пам’ятника Шевченку

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Підволочиська селищна рада, яка у жовтні 2018 року підписала договір на реконструкції пам’ятника Шевченку. З того часу, окрім опалубки, нічого зроблено не було, а згідно активів виконаних робіт, було освоєно 139 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції у Тернопільській області.

“До Підволочиського відділення поліції надійшли матеріали з відділу Кременецької місцевої прокуратури про кримінальне правопорушення, розпочате за частиною 1 статті 191 ККУ. Увагу правоохоронців привернула реконструкція пам’ятника Шевченку, що на території селищної ради”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що у жовтні 2018 року Підволочиська селищна рада підписала договір підряду з приватним підприємством на здійснення ремонту пам’ятника Шевченку. За цей період, згідно актів виконаних робіт, було освоєно 139 тисяч гривень. Проте візуально, окрім бетонування опалубки, нічого зроблено не було.

Досудове розслідування за фактом привласнення майна проводять слідчі поліції.

Нагадаємо, Солом’янським районним судом міста Києва 18 лютого було продовжено долучення до судової справи доказів у кримінальному провадженні про обвинувачення голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової у незаконному збагаченні на суму 9,94 млн гривень та недостовірному декларуванні.

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