Во Львовской области госпитализировали мужчину с переохлаждением и алкогольной интоксикацией

“01 января около 9:10 во Львове по ул. Садовая, 9, каретой скорой медицинской помощи в 8 ГКБ, в тяжелом состоянии был госпитализирован мужчина 1999 года рождения, с диагнозом: “переохлаждение и алкогольная интоксикация”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в последний день 2019 года зафиксирован один случай переохлаждения.