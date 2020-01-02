На Львівщині госпіталізували чоловіка з переохолодженням та алкогольною інтоксикацією
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Львові 1 січня у важкому стані госпіталізували чоловіка із переохолодженням та алкогольною інтоксикацією. Про це повідомляє УНН із посиланням на департамент цивільного захисту населення Львівської ОДА.
“01 січня близько 09:10 у місті Львові, по вул. Садова, 9, каретою швидкої медичної допомоги у 8 МКЛ, у важкому стані було госпіталізовано чоловіка 1999 року народження, з діагнозом: “переохолодження та алкогольна інтоксикація”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві в останній день 2019 року зафіксовано один випадок перехолодження.