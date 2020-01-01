У Києві перед Новим роком від переохолодження постраждала одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Києві в останній день 2019 року зафіксовано один випадок перехолодження. Про це журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.
“У Києві від переохолодження за 31 грудня 2019 року постраждала одна людина”, — сказала Вишневська.
Нагадаємо, на Львівщині чоловік опинився у реанімації внаслідок загального переохолодження.
Як повідомлялося, 1 січня, в Україні очікують мокрий сніг. Вночі невеликі заморозки, а вдень від 3 до 6° тепла.