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У Києві перед Новим роком від переохолодження постраждала одна людина

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КИЇВ. 1 січня. УНН. У Києві в останній день 2019 року зафіксовано один випадок перехолодження. Про це журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталя Вишневська.

“У Києві від переохолодження за 31 грудня 2019 року постраждала одна людина”, — сказала Вишневська.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік опинився у реанімації внаслідок загального переохолодження.

Як повідомлялося, 1 січня, в Україні очікують мокрий сніг. Вночі невеликі заморозки, а вдень від 3 до 6° тепла.

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