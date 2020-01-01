В Киеве перед Новым годом от переохлаждения пострадал один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Киеве в последний день 2019 года зафиксирован один случай переохлаждения. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
“В Киеве от переохлаждения за 31 декабря 2019 года пострадал один человек”, — сказала Вишневская.
Напомним, на Львовщине мужчина оказался в реанимации в результате общего переохлаждения.
Как сообщалось, 1 января, в Украине ожидают мокрый снег. Ночью небольшие заморозки, а днем от 3 до 6° тепла.