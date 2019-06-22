Во Львовской области горел газопровод
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В пятницу около 15:00 вблизи с. Пятничаны Стрыйского района на газопроводе (d-700 мм) Управления магистральных газопроводов "Прикарпаттрансгаз" произошла разгерметизация с последующим горением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Ведомственной пожарной охраной возгорание ликвидировано.
Газ в населенных пунктов не отключали.
По состоянию на 7:00 22 июня ремонтные работы завершены, проводится проверка целостности газопровода под давлением.
К восстановительным работам привлечены бригады Бибрского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Подразделения ГСЧС не привлекались.
Напомним, в пгт. Южное Донецкой области во время обстрелов повредили газовую трубу.