Во Львовской области горел газопровод

Ведомственной пожарной охраной возгорание ликвидировано.

Газ в населенных пунктов не отключали.

По состоянию на 7:00 22 июня ремонтные работы завершены, проводится проверка целостности газопровода под давлением.

К восстановительным работам привлечены бригады Бибрского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Напомним, в пгт. Южное Донецкой области во время обстрелов повредили газовую трубу.